إصابة بليغة لطفل جراء مهاجمته من قبل كلاب ضالة في المفرق

أصيب طفل في محافظة المفرق اليوم الجمعة بإصابات بليغة جراء مهاجمته من كلاب ضالة .

وقال مدير مستشفي المفرق الحكومي الدكتور مقبل الشرفات إن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل حالة لأحد الأطفال جراء تعرضه للعقر من قبل كلاب ضالة، مشيرا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل .

وأضاف الدكتور الشرفات، أن اختصاصي العيون في المستشفى قام بالكشف على الطفل والذي تعرض أيضاً إلى إصابة في إحدى عينيه، حيث تم تقديم الاجراء الطبي اللازم ومن ثم جرى نقل الحالة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لمتابعتها .(بترا)