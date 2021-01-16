إصابة بوكيتينو مدرب سان جيرمان بفيروس كورونا

باريس – أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي الجمعة، اصابة مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بفيروس كورونا المستجد.

واشار نادي العاصمة الفرنسية في حسابه على تويتر الى ان المدرب الذي استلم منصبه مطلع كانون الثاني/يناير الحالي “سيحترم الحجر الصحي” على ان يشرف على الفريق مساعداه خيسوس بيريز وميغيل داغوستيو في المباراة ضد انجيه المقررة السبت ضمن المرحلة العشرين من بطولة فرنسا.

واضاف “خضع بوكيتينو لفحص للكشف عن كوفيد-19 فجاءت نتيجته ايجابية. سيخضع للبروتوكول الصحي المعتمد”. ويعاني ثلاثة لاعبين حاليا من فيروس كورونا المستجد ضمن تشكيلة باريس سان جرمان وهم البرازيلي رافينيا، الالماني ثيلو كيهلر والشاب كولين داغبا وسيغيبون ايضا عن المباراة ضد انجيه.

وخاض سان جرمان 3 مباريات حتى الان باشراف بوكيتينو فتعادل مع سانت اتيان 1-1، وفاز على بريست 3-صفر وتوج بكأس الابطال على حساب مرسيليا 2-1 الاربعاء الماضي.

ويحتل سان جرمان حاليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي متخلفا بفارق نقطة واحدة عن ليون المتصدر.

واستعان سان جرمان بخدمات بوكيتينو بعد اقالة مدربه السابق الالماني توماس توخل في 24 كانون الاول/ديسمبر على الرغم من قيادته الفريق الى بلوغ المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخ النادي الصيف الماضي وخسارته امام بايرن ميونيخ الالماني 0-1.

يذكر ان بوكيتينو الذي سبق له الاشراف على اسبانيول الإسباني وساوثمبتون وتوتنهام الانكليزيين، دافع عن الوان فريق العاصمة الفرنسية لاعبا بين عامي 2001 و2003. (أ ف ب)