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إصابة جديدة بكورونا في محافظة إربد

منذ 35 دقيقة
فحص كورونا -تعبيرية

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أحمد التميمي
إربد – أكدت مصادر في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي تسجيل إصابة جديدة بكورونا من العينات التي تم سحبها أمس في لواء الرمثا لشخص مخالط لشقيقه المصاب في عمّان.
وقالت المصادر إن الحالة تم اكتشافها عن طريق فرق الاستقصاء الوبائي التي يعمل منذ أيام على جمع العينات من لواء الرمثا.
وأشارت إلى أنه تم إدخال المصاب إلى قسم العزل في المستشفى وحالته الصحية جيدة، فيما ستقوم لجان الاستقصاء بالتوجه الى منزل المصاب لأخذ عينات من المخالطين له.
ولفتت المصادر إلى أنه “لا حالات شفاء في المستشفى اليوم وان عدد المصابين في المستشفى استقر على ٢٣ حالة مؤكدة بالفيروس كورونا وحالتهم الصحية جيدة”.

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