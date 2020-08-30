إصابة جديدة بكورونا في مستشفى الجامعة الأردنية

عمان– أعلن مدير مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبد العزيز الزيادات، الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لممرض مخالط لحالات أعلن عنها مسبقا من كوادر المستشفى.

وقال الزيادات لـ”المملكة” إنه “يتم حاليا إجراء البروتوكول المتبع من تعقيم وعزل”، وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بين الكوادر إلى 4.

وأوضح أن الإصابات بالفيروس داخل المستشفى بدأت “الثلاثاء بعد اكتشاف إصابة لدى صيدلانية التي كانت في إجازة وبعد يومين من عودتها للعمل ظهرت عليها الأعراض، وأظهرت نتيجة الفحص إيجابية”.

“وبعد ذلك بيوم (الأربعاء) شخصنا حالة لامرأة قريبة لها، وتعمل ممرضة في قسم الجهاز الهضمي داخل المستشفى، وبعدها بيوم (الخميس) أصيب ممرض يتعامل معها في العمل، فالمجموع 3 مصابين” وفق الزيادات.

وكانت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية قررت، الجمعة، منع زيارة المرضى الراقدين على أسرّة الشفاء منعا باتا، وحتى إشعار آخر، إضافة إلى إغلاق الوحدة النهارية/ وحدة التنظير الأحد المقبل لغايات التعقيم.

إدارة المستشفى، قررت أيضا تعليق دخول المرضى لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح السبت الموافق 29 آب/ أغسطس الحالي، وحتى مساء الأحد لغايات التعقيم.

وأضافت أنه فيما يخص مواعيد العيادات الخارجية، يبقى حجز المواعيد عن طريق المنصة الإلكترونية فقط، ولن يتم استقبال أي مراجع من خارجها، باستثناء الحالات الطارئة، داعية إلى الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه.

وكانت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية قالت في بيان، إنه تم اكتشاف إصابة بالفيروس تعود لـمريضة راجعت قسم الطوارئ في المستشفى الثلاثاء الماضي، “وكانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتم إجراء فحص (بي سي آر) لها، وظهرت نتيجته إيجابية”.