إصابة جندي أميركي بهجوم على سفارة واشنطن في بغداد

بغداد- أصيب جندي أميركي في هجوم مسلح استهدف السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني، إن هجوماً بخمسة صواريخ كاتيوشا نفذته جماعة مسلحة استهدفت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، السفارة الأميركية ببغداد، مشيرا إلى أن ثلاثاً منها سقطت على مطعم السفارة وفي ومحيطها، ما أدى لإصابة جندي أميركي بجروح وإلحاق أضرار في بناية السفارة وملحقاتها.

وبدأ الطيران المروحي الأميركي يحلق في أجواء العاصمة، ولا سيما المنطقة الخضراء لتوفير الغطاء الجوي لحماية السفارة من أي هجوم محتمل.

وفي محافظة ذي قار جنوبي العراق، هاجمت قوة مسلحة في وقت مبكر من فجر الاثنين، ساحة الحبوبي، وأحرقت خيم المتظاهرين.

وقالت مصادر أمنية لـ(بترا)، إن قوة مسلحة تستخدم السلاح الخفيف والمتوسط هاجمت فجر الاثنين المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية، وأحرقت الخيم واعتدت على المعتصمين فيها.

وأضافت أن المسلحين استغلوا الفراغ الأمني وغياب قوات الأمن في الناصرية، لينفذوا هجوماً على المتظاهرين، مشيراً إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الأمني بالناصرية خطير للغاية، لا سيما وأن المدينة تعيش فراغاً أمنياً وسط فوضى عارمة.

(بترا)