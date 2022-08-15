إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار قرب طولكرم

أصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة، مساء الإثنين، بإطلاق نار على قوة قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت القنوات العبرية، أن إطلاق النار في طولكرم كان بين قوتين إسرائيليتين بالخطأ وهناك جندي مصاب، وأن الظروف المحيطة بإطلاق النار ما تزال قيد التحقيق.

وكانت وسائل الإعلام أعلنت، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال، إن “فلسطينيين أطلقوا النار تجاه الجيش في طولكرم”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

فيما أوضحت القناة العبرية السابعة، أن قوة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار كثيف من سيارة مسرعة عند الجدار الفاصل قرب طولكرم، ولاذ المنفذون بالفرار، وأشارت إلى أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة، وأن قوات من الجيش تلاحق المنفذين . – وكالات