إصابة حارس مرمى إنتر ميلان هاندانوفيتس بفيروس كورونا

روما – أعلن إنتر ميلان متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم الاربعاء إصابة قائده حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا وذلك غداة إصابة زميله دانيلو دامبروزيو بالفيروس ذاته.

وأوضح إنتر في بيان أنه تم اكتشاف إصابة هاندانوفيتش (36 عاما) “بعد الاختبار الذي تم إجراؤه صباح” الأربعاء.

واضاف أن هاندانوفيتش “يخضع للحجر الصحي بمنزله”.

وكان إنتر ميلان أعلن الثلاثاء إصابة مدافعه الدولي دامبروزيو (32 عاما) بفيروس كورونا خلال جولة الاختبارات الاثنين، وتم إخضاعه لعزل صحي، مضيفا ان الفريق “سيتبع الآن الاجراءات الضرورية بحسب البروتوكول الصحي”.

وسيلعب حارس المرمى الروماني يونوت رادو (23 عاما) أساسيا في المباراة ضد ساسوولو السبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.