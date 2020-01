لوس انجليس – عكرت إصابة أنتوني ديفيس فرحة لوس أنجليس ليكرز بانتصاره الثلاثين من أصل 37 مباراة خاضها هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلا أن الفحص الذي خضع له اللاعب الذي سجل ما معدله 27,7 نقطة مع 9,5 متابعات في المباراة الواحدة، أظهر بأنه يعاني من كدمة وحسب في أسفل الظهر.

وبعد سلسلة من أربع هزائم متتالية على أيدي إنديانا بايسرز وميلووكي باكس ودنفر ناغتس وجاره لوس أنجليس كليبرز، حقق ليكرز الثلاثاء في ملعبه “ستايبلس سنتر” فوزه السادس تواليا بتغلبه دون عناء على نيويورك نيكس 117-87.

ولم تكن فرحة ليكرز بهذا الانتصار السهل كاملة بسبب اصابة ديفيس في أواخر الربع الثالث بعد سقوطه بقوة على الأرض وخروجه من الملعب وسط قلق كبير من زملائه وطواقم الفريق، إلا أن الإصابة كانت في نهاية المطاف كدمة في أسفل الظهر وليست كسرا، بحسب ما تبين من الفحص الذي خضع له.

Anthony Davis left for the locker room after a hard fall in the 3rd quarter. pic.twitter.com/ye0RBxg5Po

— ESPN (@espn) January 8, 2020