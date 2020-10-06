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إصابة رئيس بلدية المفرق بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات

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أحمد التميمي

المفرق- أعلنت بلدية المفرق الكبرى الثلاثاء، عن إصابة رئيسها عامر نايل الدغمي، بفيروس كورونا.
ووفق بيان أصدرته البلدية على موقعها على الفيس بوك، أنه وبعد الفحوصات التي اجراءها الرئيس تبين النتيجة إيجابية وإصابته بمرض فيروس كورونا.

وأكد الدغمي بأنه قام بحجر نفسه وفق البرتوكول الصحي المعتمدة لهذه الغاية.

وقال الدغمي:” أطالب الجميع بضرورة التقيد بالتعليمات َوالاجراءت الاحترازية وعدم التهاون مع المرض للمحافظة على صحة وسلامة الجميع .”

وفي السياق ذاته تقرر تكليف نائب رئيس البلدية سامي بصبوص لمتابعة الأمور في البلدية لحين شفاء الرئيس وعودته للعمل.

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