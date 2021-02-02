إصابة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بكورونا

مدريد – أصيب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريس بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن النادي الملكي الثلاثاء.

وقال حامل لقب الليغا والرقم القياسي في دوري ابطال أوروبا (13) في بيان إن بيريس (73 عاما) “لا يعاني من أية عوارض”.

ويأتي الاختبار الإيجابي لبيريس بعد أسبوع على إعلان مدرب النادي الملكي نجمه السابق زين الدين زيدان بالفيروس.

ولم تظهر أي أعراض على زيدان وعاد إلى ملعب التدريبات في العاصمة مدريد صباح الثلاثاء بعد فترة من الحجر الصحي.

كما أصيب المدافع ناتشو فرنانديس بالفيروس الاسبوع الماضي.

وأوضح النادي الملكي في بيانه “ريال مدريد يؤكد أنا رئيسنا فلورنتينو بيريس قدم نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 يخضع له بصفة منتظمة رغم أنه لا يعاني من أية أعراض”.

ويقضي بيريس فترة ولايته الثانية كرئيس لنادي ريال مدريد استهلها في عام 2009، وذلك بعد الفترة الاولى بين عامي 2000 و2006.

وقاد بيريس ريال مدريد الى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا ومثلها في المسابقة القارية العريقة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي، فإن بيريس “أعاد المكانة الدولية لريال مدريد … وضع الموارد المالية للمؤسسة في حالة جيدة، وحوله إلى أغنى ناد في العالم”.

لكن ريال مدريد يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة الثاني وبفارق 10 نقاط خلف القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

ومني النادي الملكي بهزائم مفاجئة في الدوري آخرها امام ضيفه ليفانتي 1-2، وودع مسابقة الكأس المحلية على يد ألكويانو من الدرجة الثالثة.

كما تأثَّر النادي الملكي بشدة من وباء كورونا، حيث وصل إجمالي ديونه نحو 901 مليون يورو وصافي الدين حوالي 355 مليون يورو بحسب وسائل الاعلام الإسبانية. – (أ ف ب)