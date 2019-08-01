إصابة رجلي أمن بمداهمة في عمان والقبض على 14 مروجا

عمان- الغد– ألقت إدارة مكافحة المخدرات، القبض على 14 شخصاً من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة، خلال حملة امنية في لواءي ناعور والرمثا ومنطقة المحطة وسط العاصمة، ما ادى الى اصابة رجلي امن خلال تعاملهم مع احدى تلك القضايا، وفقاً لما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الخميس.



وقال المديرية في بيانها، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم حملة أمنية بإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة في لواء ناعور جنوب العاصمة تم خلالها مداهمة اماكن تواجد عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة، حيث القي القبض في المداهمة الاولى على شخصين وضبط بحوزتهما 21 كفا من الحشيش المخدر وكمية من المادة ذاتها مقطعة ومجهزة للبيع، اضافة الى 4336 حبة مخدرة وسلاح ناري، فيما القي القبض على خمسة اشخاص اخرين في منزلين جرى مداهمتهما وعثر في تلك المنازل على مجموعة من القوارير المزروعة بمادة الماريجوانا المخدرة ، كما القي القبض في المداهمة الاخيرة على شخص مطلوب وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وفي لواء الرمثا وردت معلومات للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول تواجد اربعة اشخاص في مزرعة مهجورة في اللواء ويقومون بتجهيز كميات كبيرة من الحشيش الصناعي من اجل ترويجها، حيث تم التحرك للمكان ومداهمته ليقوم اولئك الاشخاص بمحاولة الفرار حيث جرت متابعتهم والقي القبض على ثلاثة منهم، وبتفتيش المكان عثر على 3 كغم من الحشيش الصناعي المخدر اضافة الى 130 كيساً صغيرا تحتوي على المادة ذاتها ومجهزة للبيع.



وفي وسط العاصمة القي القبض على احد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته كفان من الحشيش المخدرة و130 حبة مخدرة، حيث قادت التحقيقات في القضية للتوصل لشخص اخر من مروجي المواد المخدرة وبالبحث عنه تم تحديد مكان تواجده داخل مركبة برفقة شخصين في منطقة المحطة حيث جرى ايقافه وضبطه وبحوزته كف من الحشيش المخدر ليقوم عندها الشخصان اللذان يرافقانه بمحاولة الفرار من المكان بواسطة المركبة حيث قاما اثناء ذلك بصدم احدى المركبات التابعة للإدارة وجرى ضبطهما ونتج عن الحادث اصابة اثنين من كوادر مكافحة المخدرات وهما قيد العلاج .