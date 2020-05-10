إصابة رجلي أمن خلال ضبط مروجي مخدرات جنوب عمان (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول عدد من الاشخاص من مروجي المواد المخدرة جنوب العاصمة، حيث جرت متابعة تلك المعلومات وتحديد مكان تواجد ثلاثة منهم حيث القي القبض عليهم وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

فيما جرى بعد ذلك تحديد مكان اثنين اخرين داخل احدى المركبات، وعند محاولة ايقاف المركبة قاما بمحاولة الفرار وابديا مقاومة شديدة للقوة الامنية حيث القي القبض عليهما بعد ذلك ونتج عن الحادثة اصابة رجلي امن عام من القوة وهما بحالة حسنة، وضبط بحوزة المقبوض عليهما داخل مركبتهما على 20 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة ، وثلاثة اسلحة نارية.

وفي القضية الثانية فقد جرت متابعة معلومات وردت حول قيام احد الاشخاص باستخدام منزله لزراعة اشتال الماريجوانا في العاصمة، حيث جرت مداهمة المنزل وبتفتيشه عثر على مجموعة اشتال من الماريجوانا المزروعة داخل قواوير على سطح المنزل والقي القبض على المتورط وبوشرت التحقيقات.