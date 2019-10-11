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إصابة رجل أمن أثناء ضبط شخص بحوزته مخدرات في إربد

منذ 4 ساعات
مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام

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عمان- الغد- اصيب أحد ضباط الصف من إدارة التنفيذ القضائي، بكسر باليد أثناء القاء القبض على شخص ابدى مقاومة شديدة وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة في محافظة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان: إن طاقم إحدى الدوريات التابعة لإدارة التنفيذ القضائي وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي في محافظة اربد امس الخميس، اشتبهوا بأحد الأشخاص في الشارع العام، وبتفتيشه ضبطوا بحوزته كمية متفرقة من المواد المخدرة، وعند تسليمه للمركز الأمني ابدى مقاومة شديدة مما أدى لإصابة أحد أفراد طاقم الدورية، إلا أنه تمت السيطرة عليه، وجرى اسعاف رجل الأمن المصاب للمستشفى ليتبين تعرضه لكسر باليد وحالته العامة متوسطة.

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