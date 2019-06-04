إصابة رجل أمن بـ”الخطأ” خلال مطاردة مطلوب في الرويشد

عمان-الغد- أصيب رجل أمن برصاصة عن طريق الخطأ اثناء مطاردة مجموعة من الأشخاص بعد قيامهم بإطلاق عيارات نارية بالهواء بالقرب من مركز أمن الرويشد/ محافظة المفرق.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ، الثلاثاء، إنه وأثناء قيام قوة أمنية من مرتب مركز أمن الرويشد بواجبها في منطقة الرويشد اشتبهوا بأحد الأشخاص الذي لاذ بالفرار عند محاولة القبض عليه.

وأضاف: “إن مجموعة من الأشخاص أطلقوا عيارات نارية بالهواء بالقرب من المركز الأمني حيث جرى مطاردتهم”، مشيراً إلى أن طلقة خرجت عن طريق الخطأ من سلاح أحد أفراد القوة المشاركة بالواجب، مبينا أن الطلقة أصابت أحد أفراد القوة الأمنية أسفل القدم وأسعف لتلقي العلاج والتحقيقات جارية.