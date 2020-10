إصابة ساديو مانيه نجم ليفربول بفيروس كورونا

ليفربول – أعلن نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي السنغالي ساديو مانيه بفيروس كورونا المستجد، مشيرا الى انه في العزل الذاتي، وذلك بعد ايام على اصابة الوافد الجديد الاسباني تياغو الكانتارا ايضا بـ “كوفيد-19”.

وجاء في بيان صادر عن بطل انجلترا في وقت متأخر من مساء الجمعة “ساديو مانيه أصيب بـ (كوفيد-19) وهو راهنا في العزل الذاتي وفقا للارشادات اللازمة”.

وتابع: “المهاجم الذي بدأ أساسيا وسجل خلال الفوز 3-1 على ارسنال (في الدوري) الاثنين، أظهر أعراضا طفيفة للفيروس لكنه يشعر أنه بصحة جيدة بشكل عام”.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

— Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020