إصابة شخصين بحريق داخل فندق في إربد

عمان – تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد اليوم الاثنين مع حريق بسيط ومحدود شب بإحدى الغرف في الطابق الرابع لأحد الفنادق بمنطقة شارع الجامعة.

وقالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني: إن فرق الإطفاء اخمدت الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي أرجاء الفندق، مشيرة الى ان الحادث نتج عنه إصابتان، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة لهما، ونقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس، ووصفت حالتهما بالبسيطة.-(بترا)