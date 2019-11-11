إربدمحافظات

إصابة شخصين بحريق عدادات كهرباء في إربد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد– ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت فجر اليوم مع حريق شب بعدادات كهرباء داخل بيت درج لعمارة مكونة من (4) طوابق بمنطقة الحي الجنوبي أدى إلى إضرار مادية بالطابق الأرضي ومركبة قريبة من موقع الحريق، كما نتج عنه إصابة شخصين بحروق بسيطة.

وقالت أدارة الإعلام إن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية وطرد الدخان الكثيف الناتج عنه, بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة متوسطة.

حيث تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق, هذا وتشير الدلائل الأولية إلى أن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز.

مقالات ذات صلة

سيارة إسعاف الدفاع المدني- (تصوير أسامة الرفاعي)

وفاة شخص بحادث تدهور في إربد

منذ 38 دقيقة

“مصدري الخضار”: %70 من البطاطا في أسواق إربد غير صالحة

منذ 11 ساعة

الأغوار الوسطى: الفقر يفتك بأسر وسط غياب الدعم الكافي

منذ 11 ساعة

الأغوار الوسطى: انخفاض أسعار الخضار ضربة قاصمة للمزارعين

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock