إصابة شخصين بحريق عدادات كهرباء في إربد

عمان- الغد– ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت فجر اليوم مع حريق شب بعدادات كهرباء داخل بيت درج لعمارة مكونة من (4) طوابق بمنطقة الحي الجنوبي أدى إلى إضرار مادية بالطابق الأرضي ومركبة قريبة من موقع الحريق، كما نتج عنه إصابة شخصين بحروق بسيطة.

وقالت أدارة الإعلام إن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة علية وطرد الدخان الكثيف الناتج عنه, بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة متوسطة.

حيث تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق, هذا وتشير الدلائل الأولية إلى أن سبب الحريق ناتج عن تسرب غاز.