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إصابة شخصين في حريق شقة في المدينة الرياضية بعمان

منذ ساعتين
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية

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عمان – الغد- أصيب شخصان بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهما لغازات منبعثة عن حريق شب اليوم الخميس، بشقة في عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة المدينة الرياضية في العاصمة عمان، وفق الدفاع المدني.

وقالت إدارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني إنقاذ وإسناد الوسط، أخمدت الحريق وسيطرت عليه ومنعت انتشاره إلى الشقق المجاورة، بينما قامت كوادر الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الملكة علياء العسكري، واصفة حالتهما العامة بالمتوسطة.

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