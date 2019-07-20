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إصابة شخص إثر حادث تدهور صهريج على الطريق الصحراوي

منذ ساعة واحدة
من المصدر

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عمان-الغد – صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الكرك وانقاذ واسناد الجنوب تعاملت اليوم مع حادث تدهور صهريج محمل بمادة الديزل تقدر حمولته بـ(36,000 لتر) بمنطقة السلطاني باتجاه القطرانه, مما أدى إلى محاصرة السائق داخل مقصورة الصهريج وانسكاب بسيط من مادة الديزل بجانب الطريق .
وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإنقاذ قامت بإخراج السائق باستخدام معدات متخصصة بمثل هذه الحوادث وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى مستشفى الكرك الحكومي وحالته العامة متوسطة .

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