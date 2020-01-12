إصابة شخص بأعمال شغب سبقت مباراة ريفر بليت وناسيونال

مالدونادو (أوروجواي) – أحدثت مجموعة من جماهير ريفر بليت أعمال شغب في مدينة “بونتا ديل إيستي” الأوروغويانية قبل ودية للفريق أمام ناسيونال الأوروغوياني.

وأكدت مصادر من النيابة لـ(إفي) وقوع اعتقالات وإصابة شخص واحد على الاقل، ووفقا للصحافة المحلية، فقد وقعت أعمال الشغب السبت عندما دخل نحو 20 مشجعا أحد المطاعم وقاموا بتحطيم النوافذ والمقاعد والطاولات، كما حاولوا سرقة الخزينة عندما اطلق صاحب المطعم طلقات نارية في الهواء.

#Video | #RiverPlate ⚪🔴 ¿SIGUE NACHO? Enzo Francescoli explicó la situación de Scocco y la demora en la renovación de su contrato.https://t.co/RpJG4eSjlQ — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 12, 2020

وإزاء عدم تراجع المشجعين، أطلق صاحب المطعم النار على المشجعين مما أصاب أحدهم، حيث التقى ناسيونال وريفر بليت لاحقا في المباراة الودية التي حسمها الفريق الأوروغوياني لصالحه 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 4-4. (إفي)