إصابة “شيف” بكورونا تحرم 300 مواطن من فك حجرهم بأحد فنادق عمان

حمزة دعنا

عمان- كشف مصدر في لجنة الاوبئة أن إصابة “شيف” بفيروس كورونا، في أحد فنادق عمان ذات الخمسة نجوم، يوم أمس، حرم 300 مواطن الخروج من الحجر الإلزامي.

وفي التفاصيل قال المصدر لـ”الغد”، إن المواطنين كانوا يتجهزون لمغادرة الفندق اليوم الثلاثاء/ الا أن إصابة “الشيف” حرمتهم من المغادرة ليبلغوا بتجديد حجرهم لمدة أسبوعين إضافيين.

وبين المصدر أن كلفة تجديد الحجر سيتحمله الفندق، نتيجة إصابة أحد كوادره بالفيروس، بواقع 70 ديناراً لليلة الواحدة لمدة 14 يوماً.

وكان محافظ العاصمة سعد الشهاب، قال إنه تم عزل فندق و10 بنايات منها بنايتان في حي نزال وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها أمس الاثنين.

وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات، حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.