إصابة ضابطين بمداهمة مروجي مخدرات في عمان

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات نفذت فجر اليوم الثلاثاء مداهمة لمنزل بمنطقة راس العين في العاصمة إثر ورود معلومات حول وجود مجموعة من مروجي المواد المخدرة ومن ذوي الاسبقيات بقضايا مخدرات واستخدامهم للمنزل لتخزين وترويج المواد المخدرة.

واضاف الناطق الاعلامي انه فور مداهمة المنزل أبدى اربعة اشخاص كانوا بداخله مقاومة شديدة للقوة مستخدمين الادوات الحادة وكلب حراسة، حيث تم استخدام القوة المناسبة معهم وجرى ضبطهم والسيطرة عليهم جميعا.

وتابع الناطق الاعلامي انه نتج عن هذه المداهمة اصابة ضابط وضابط صف من القوة الامنية بجروح قطعية ناتجة عن الادوات الحادة، حيث أسعفا للمستشفى وادخل ضابط الصف للمراقبة والعلاج فيما اسعف احد المروجين المضبوطين والذي تبين أن بحقه 13 قيدا امنياً بقضايا المخدرات والسلب والايذاء والسرقة وحمل السلاح، لتلقي العلاج اثر اصابته بعيار ناري تم اصابته به اثناء تهجمه على القوة بواسطة اداة حادة (بلطة).

وبتفتيش المنزل عثر بداخله على كف ونصف من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى مجموعة من القطع المجهزة للبيع من ذات المادة وكيس بداخله كمية من بودرة الحشيش الصناعي و200 حبة مخدرة وجرى ضبط الادوات الحادة التي كانت بحوزتهم وبوشرت التحقيقات.