الزرقاءالسلايدر الرئيسيمحافظات

إصابة “ضابط صف” برصاص مطلوب في الرصيفة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من ادارة البحث الجنائي والمركز الامني المختص توجهت ظهر هذا اليوم لمنزل احد الاشخاص المطلوبين بقضايا السرقات في لواء الرصيفة لضبطه ، حيث بادر ذلك الشخص فور مشاهدته للقوة الامنية باطلاق عيارات نارية بإتجاههم مما ادى الى اصابة ضابط صف واسعف لتلقي للعلاج.
واضاف الناطق الاعلامي بان ذلك الشخص وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية وبحقه ٥٦ قيدا جرميا حاول الفرار بعد ذلك حيث تمت مطاردته سيرا على الاقدام والقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه .

مقالات ذات صلة

الطراونة للإسرائيليين: اتفاقية السلام معكم على المحك بعد تصريحات نتنياهو

منذ ساعة واحدة

صاحب أسبقيات يهدد عاملين بمطعم بالسلاح ويطالبهم بدفع أتاوة

منذ ساعتين

الشواربة: الأمانة ستطرح حزمة مشاريع وفرص استثمارية العام المقبل

منذ ساعتين

الملك يطلع على أعمال التوسعة بمجمع الحسين للأعمال ويزور شركات ريادية

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock