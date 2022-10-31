إصابة ضابط مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية في الرمثا

أعلنت مديرية الأمن العام عن إصابة أحد ضباط مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية في لواء الرمثا لتاجري مخدرات نجم عنها القبض عليهما وإصابة أحدهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقا تحقيقيا من إدارة مكافحة المخدرات حدد مساء امس الأحد، مكان وجود تاجري مخدرات في إحدى مناطق لواء الرمثا، إذ قامت قوة أمنية بمداهمتهما داخل مركبتهما.

وأكّد أن تاجري المخدرات قاما بإطلاق عيارات نارية مباشرة باتجاه القوة التي طبقت قواعد الاشتباك، ما نجم عنه إصابة أحد الضباط بعيارات نارية، أسعف على إثرها وما زال قيد العلاج.

فيما تمكنت القوة الأمنية من السيطرة وإلقاء القبض عليهما، وتبين إصابة أحدهما بعيار ناري في القدم وأُسعف للمستشفى وضُبط بحوزتهما 25 ألف حبة مخدرة وسلاحان ناريان.

وقال إن مديرية الأمن العام إذ تدعو بالشفاء العاجل للضابط المصاب، لتؤكد أنها مستمرة في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات وإيقاف نشاطاتهم الجرمية.

وشددت المديرية على أنها ستبقى سداً منيعاً في وجه تجار الموت، وأن التضحيات التي يقدمها رجال الأمن العام واجب مقدس في سبيل حماية الوطن من فئة ضالة ومجرمة تستهدف أمنه وسلامة أبنائه، مؤكدة أن حربها متواصلة على المخدرات ولن تنتهي حتى القضاء عليهم وقطع دابر شرورهم وتقديمهم ليد العدالة.