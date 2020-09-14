إصابة طالب وطالبة بكورونا في مدرستين بديرعلا

ديرعلا – أعلن مدير تربية لواء ديرعلا سامي الوحش، عن إغلاق مدرسة معدي الثانوية للبنين، اليوم الاثنين، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لطالب في المدرسة.

وأضاف الوحش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الدراسة ستكون عن بُعد لمدة 14 يوما، وذلك وفقا لإجراءات وزارة التربية والتعليم للمحافظة على صحة الطلبة في المدرسة.

وأكد أن كوادر بلدية معدي الجديدة باشرت بعمليات الرش والتعقيم لجميع الصفوف ومرافق المدرسة.

وكان محافظ البلقاء أعلن اليوم عن إغلاق مدرسة معدي الثانوية للبنات لمدة 14 يوما أيضا لإصابة إحدى الطالبات.