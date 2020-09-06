إصابة طبيبين بكورونا في “مستشفى الجامعة”

عمان-الغد- قال مصدر طبي إنّه تمّ تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من الكوادر الطبية العاملة في مستشفى الجامعة الأردنيّة.

وبيّن في حديث لموقع “هلا أخبار” أن الطبيبين يعملان في قسمي “أنف وأذن وحنجرة” و”الجراحة العامة”، وهي من ضمن الإصابات التي صُنّفت على أنّها “مجهولة مصدر العدوى”.

وبذلك يرتفع عدد المصابين من الكوادر الطبية العاملة في المستشفى إلى 5 أطباء بعد إصابة 3 أطباء مقيمين يوم السبت.

ويجري حالياً العمل على نقل المصابينِ إلى منطقة العزل في البحر الميت.