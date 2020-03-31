العرب والعالمدولي

إصابة طبيب التقى بوتين مؤخرا بفيروس كورونا

منذ 53 دقيقة
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

موسكو- أصيب رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بالوباء، وهو كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي نقلا عن المستشفى.
وسارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على ان الرئيس الروسي يجري فحوصا مخبرية دورية و”كلها طبيعية”.
وأوردت وكالة إنترفاكس أن بوتين التقى قبل أسبوع دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.
وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.
ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة الإثنين بعزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

كورونا تقترب من مخيمات الروهينغا ما يجعلها أمام سيناريو كارثي

منذ ساعة واحدة

إيطاليا تنكس أعلامها حدادا على ضحايا كورونا

منذ ساعتين

“الصحة العالمية”: على الجميع الاستعداد لتفشي أوسع لكورونا

منذ 8 ساعات

أميركا: تسجيل أكبر عدد وفيات بيوم واحد بسبب كورونا

منذ 10 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock