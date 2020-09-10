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إصابة طبيب في مستشفى البشير بكورونا

منذ ساعة واحدة
صورة تعبيرية للاطباء
صورة تعبيرية للاطباء

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عمان- أعلن مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لطبيب يعمل في أحد أقسام الجراحة .
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس ، إنه تم عزل قسم الجراحة التخصصي و تحويل الطبيب للعزل الصحي في منطقة البحر الميت، كونه لا يعاني من أعراض، مبينا أن المصاب مخالط لأحد المرضى.
و بدأ فريق الاستقصاء التابع لمستشفيات البشير بإجراء اللازم وعزل القسم وأخذ عينات من الأطباء المتواجدين بالقسم، باعتبارهم مخالطين وسيتم التعامل معهم حسب البروتوكول.-(بترا)

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