إصابة طبيب في مستشفى البشير بكورونا

عمان- أعلن مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لطبيب يعمل في أحد أقسام الجراحة .

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس ، إنه تم عزل قسم الجراحة التخصصي و تحويل الطبيب للعزل الصحي في منطقة البحر الميت، كونه لا يعاني من أعراض، مبينا أن المصاب مخالط لأحد المرضى.

و بدأ فريق الاستقصاء التابع لمستشفيات البشير بإجراء اللازم وعزل القسم وأخذ عينات من الأطباء المتواجدين بالقسم، باعتبارهم مخالطين وسيتم التعامل معهم حسب البروتوكول.-(بترا)