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إصابة طفل إثر سقوط مروحة سقفية داخل غرفة صفية في البترا

منذ 39 دقيقة

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حسين كريشان

البترا – تعرض أحد أطفال مدارس قرية أم صيحون في لواء البترا وأثناء تواجده داخل أحد الغرف الصفيه إلى سقوط مروحه سقفيه، ما أدى الى إصابته بكسور وجروح في منطقة الرأس.
وأشار مصدر طبي في مستشفى الملكة رانيا في البترا أنه تم نقل الطفل المصاب والذي وصفت حالته بالخطره بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية له من قبل الكوادر الطبية في قسم الطوارئ في المستشفى إلى مستشفى الأمير هاشم في العقبه لحاجته إلى عملية جراحية مستعجله، خوفا من حدوث مضاعفات لحالته.
فيما أشار مصدر أمني في المحافظة إلى فتح تحقيق بالحادثه للوقوف على أسبابها ومسبباتها .

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