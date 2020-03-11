إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

نابلس- أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت جبل “العُرْمَة” قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المواطنين الذين يرابطون على الجبل لمنع سيطرة المستوطنين عليه.

وأضاف الشهود أن عشرات المواطنين أصيبوا بجراح وبحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم نقل عدد منهم للعلاج في المشافي، فيما تم تقديم العلاج لغالبية المصابين ميدانيا.

ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، للاحتشاد على جبل العُرْمَة لمنع مستوطنين من السيطرة على الجبل، الأربعاء، برفقة مسؤولين إسرائيليين، حسب دعوات للمستوطنين رصدتها الهيئة.

ومنذ نحو شهر، يرابط فلسطينيون على قمة الجبل بعد دعوات من مستوطنين لاقتحام الجبل وتحويله إلى منطقة سياحية إسرائيلية، وبؤرة استيطانية؛ ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.-(الأناضول)