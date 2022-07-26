إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بالقدس المحتلة

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال وبتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية فجرا، واطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المواطنين العزل، ما ادى إلى إصابة العشرات منهم.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وبين نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وسلفيت وجنين واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

وفي مدينة الخليل، اعتدى مستوطنون متطرفون اليوم، على المزارعين الفلسطينيين ورعاة الماشية في خربة اقويويص بمسافر يطا.

وقال المزارع جبريل ابو عرام الذي يقطن في خربة اقويويص شرق يطا إن مستوطني مستعمرة “متسبي يائير” و”سوسيا” المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا بالهراوات، المزارعين وشتموهم بألفاظ نابية، وقاموا برعي ماشيتهم في محاصيل القمح والشعير وأشتال الزيتون، ما تسبب بتخريب المحاصيل، وتكسير أشتال الزيتون.

وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور، أن المستوطنين المدججين بالسلاح يتبادلون الأدوار مع سلطات الاحتلال التي توفر لهم الحماية الكاملة دوما، في تصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل، من خلال الهجوم على المنازل، والمنشآت، ورعي ماشيتهم في أراضي المواطنين، ومزروعاتهم، وتدمير شبكات الكهرباء، وسرقة مياه الشرب، لإجبار المواطنين على ترك منازلهم وأراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

من جانب آخر، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزل الأسير يحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس بلدي قراوة إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير مرعي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع تجاه الشباب، كما هدمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزلا في البلدة لوالد الأسير يوسف عاصي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الشابين يحيى مرعي ويوسف عاصي من قراوة بني حسّان غرب سلفيت في أواخر شهر نيسان الماضي.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقهى على مفترق بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة، عند المدخل الشرقي الرئيسي للبلدة، بحجة عدم الترخيص.

وبين صاحب المقهى المواطن محمد عطاطرة، أن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت المقهى، الذي تبلغ مساحته 100 متر، ويعود له ولأشقائه، دون إخطار مسبق، لافتا إلى أن جرافات الاحتلال قامت بعمليات هدم المقهى للمرة الرابعة على التوالي.

وفي منطقة الطيبة غرب مدينة الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 9 عرائش في جبل الهردش.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي سليمان جعافرة، إن قوات الاحتلال هدمت العرائش، ضمن مخطط لترحيل المواطنين، مؤكدا أن هناك خطة وسياسة ممنهجة تدعمها حكومة الاحتلال للسيطرة على هذه المنطقة، لخلق واقع استيطاني جديد وربط مستوطنتي “ادورا” و”تيلم” ببعضهما، على حساب أراضي بلدة ترقوميا.

كما هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية وبيتا متنقلا وجرفت طريقا زراعيا بين بلدتي دير شرف وقوصين غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن قوات الاحتلال هدمت منشأة زراعية في منطقة عراق التل ببلدة قوصين وهدمت منشأة زراعية بمساحة 150 مترا، إضافة إلى هدم بيت متنقل في ذات المنقطة.

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت طريقا زراعيا وأغلقت بالسواتر الترابية في منطقة تسمى أبو فروة بين بلدتي دير شرف وقوصين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

–(بترا)