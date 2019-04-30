إصابة عضو من بعثة الوحدات باعتداء لمشجعي النجمة اللبناني

عمان- الغد- صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في بيروت تلقت اتصالاً هاتفيا في ساعة متأخرة ليلة أمس من رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور يفيد بأن الفندق الذي يقيم فيه هو وبعثة فريق النادي للمشاركة في الجولة الخامسة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، محاط بمجموعة غير مسؤولة من مشجعي فريق النجمة اللبناني وأن هناك أعمال شغب أدت الى إصابة طفيفة لأحد أعضاء البعثة.

وأوضح القضاة أن السفارة تواصلت فورا مع السلطات اللبنانية المختصة والتي قامت بإرسال تعزيزات أمنية من قوات الدرك، وعملت على إخلاء محيط الفندق من مثيري الشغب، وتثبيت نقطة أمنية أمام الفندق بناء على طلب السفارة.

وذكر القضاة أن القائم بالأعمال بالإنابة بسفارتنا في بيروت قامت في تمام الساعة 12:30 من بعد منتصف ليلة أمس بزيارة مقر البعثة، والتقت رئيس النادي وأعضاء البعثة واطمئنت عليهم وأكدت على أن السفارة على تواصل دائم مع السلطات اللبنانية للوقوف على الإجراءات المتخذة بحق المشاغبين، وكذلك تلك المتخذة لضمان أمن البعثة الاردنية طيلة مدة إقامتها وتقديم كل ما يلزم لدعم ممثل الكرة الاردنية نادي الوحدات العريق خلال مشاركته في الجولة الخامسة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وشكر رئيس نادي الوحدات السفارة على سرعة تجاوبها ومقدراً حرصها على الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في مثل هذه المواقف.