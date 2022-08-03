إصابة فهرية أفجان الحامل بشهرها الخامس وابنها كاران بكورونا

خبر سيء تم تداوله في الصحافة التركية وهو إصابة الممثلة التركية فهرية أفجان وابنها كاران بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أفجان التي تقضي إجازتها برفقة زوجها بوراك أوزجيفيت في بودروم وابنهما، قيل أنها أصيبت وكاران بكورونا.

وكانت نتيجة اختبار المسحة التي أجرتها أفجان إيجابية، وذلك بعد أن تقدمت بطلب بذلك إلى مستشفى خاص في بودروم بعد إصابة ابنها كاران البالغ من العمر 3 سنوات بالمرض.

فهرية الحامل في شهرها الخامس ونصف بطفلها الثاني، ذكرت التقارير أنها تتلقى العلاج هي وكاران في المنزل، ومن المتظر أن يخضع بوراك لمسحة كورونا أيضا.

وكانت ذكرت صحيفة Magazin التركية أن فهرية التي ودعت المسلسل التلفزيوني “Alparaslan: The Great Seljuk”، الذي تم بثه على شاشات TRT1 في الأسابيع الماضية، هي حامل منذ شهرين ونصف.

ويستمر زواج الثنائي السعيد والذي نلاحظ من خلال متابعتنا لهما أنهما يقضيان معظم الوقت مع ابنهما كاران بغض النظر عن ارتباطهما بأي أعمال تمثيلية. (ET بالعربي)

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