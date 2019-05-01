آخر الأخبار الرياضةالرياضة

إصابة فيرتونغن تثير التساؤلات وبوكيتينو يؤكد اتباع البروتوكول

منذ 48 دقيقة
مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو يساعد لاعبه يان فيرتونغن على الخروج من الملعب أول من أمس -(أ ف ب)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – أثارت عودة البلجيكي يان فيرتونغن مدافع توتنهام الإنجليزي لاستكمال المباراة ضد أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تساؤلات عديدة نظرا لقوة الضربة التي كان قد تعرض لها، بينما شدد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على أن الطاقم الطبي لفريقه اتبع بروتوكول حالات الإصابة بارتجاج في الدماغ.…

مقالات ذات صلة

تين هاغ: كنا أفضل من توتنهام والتأهل لم يحسم بعد

منذ 13 دقيقة

دراجات ومسارات مختصرة.. الغش ينتشر بين عدائي الماراثون الصينيين

منذ 13 دقيقة

ساري يحث تشلسي على نهاية إيجابية للموسم

منذ 13 دقيقة

إيمري يرصد اللقب المحبّب على قلبه لإنقاذ موسم أرسنال

منذ 13 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock