إصابة فيرتونغن تثير التساؤلات وبوكيتينو يؤكد اتباع البروتوكول

لندن – أثارت عودة البلجيكي يان فيرتونغن مدافع توتنهام الإنجليزي لاستكمال المباراة ضد أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تساؤلات عديدة نظرا لقوة الضربة التي كان قد تعرض لها، بينما شدد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على أن الطاقم الطبي لفريقه اتبع بروتوكول حالات الإصابة بارتجاج في الدماغ.…