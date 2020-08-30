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إصابة “كورونا” جديدة لموظف يعمل في اللجنة الأولمبية الأردنية

منذ 28 دقيقة

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بلال الغلاييني

عمان- كشفت نتائج الفحوصات المخبرية التي أعلن عنها قبل قليل عن إصابة أحد موظفي اللجنة الأولمبية الأردنية بفيروس كورونا، حيث قامت الجهات ذات العلاقة بابلاغ اللجنة بذلك.
وجاءت الإصابة إثر العينات التي تم سحبها على العاملين في اللجنة الأولبية أمس (السبت) بعد إصابة إحدى الموظفات والتي تم نقلها إلى مستشفى الأمير حمزة للخضوع إلى العزلي الصحي في الأقسام المخصصة.
وينتظر أن تكون وزارة الصحة اتخذت الإجراءات الرسمية بعزل الموظف المصاب في مستشفى الأمير حمزة، إلى جانب عزل منزله الذي يقع في احد ضواحي العاصمة عمان.
وقررت اللجنة الولمبية أمس تمديد فترة ايقاف النشاطات التنافسية وتدريبات المنتخبات الوطنية لمدة سبعة أيام، وذلك في اجراءات وقائية تتعلق باصابة مجموعة من لاعبي واداريي فريق النادي الفيصلي.

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