إصابة كورونا مجهولة المصدر لطبيب أسنان في شرق عمان

محمود الطراونة

عمان – كشف مصدر طبي مسؤول أن الإصابة مجهولة المصدر بفيروس كورونا، التي سجلت في العاصمة اليوم، تعود لطبيب أسنان يعمل في إحدى مناطق شرق عمان، موضحا أن فرق التقصي الوبائي تعمل حاليا على محاولة تحديد مصدر نقل العدوى للطبيب، إلى جانب التقصي حول مراجعي الطبيب ومخالطية والحجر على البناية التي يقطن بها.

وقال المصدر لـ “الغد” إن الطبيب هو من قام بالذهاب إلى المستشفى وعمل فحص لـ”كورونا ” بعد ظهور بعض الأعراض عليه وتم تشخيص حالته بالايجابية .

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (13) حالة إصابة بفايروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة.

وتوزعت الإصابات، على: (7) إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردني واحد، و(6) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و(5) حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر. (باكستان)، بالإضافة إلى حالة في محافظة العاصمة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.

وقالت الوزارة في إيجاز مكتوب إن “بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (808) حالات”.