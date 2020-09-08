إصابة لاجئين سوريين في مخيم الأزرق بكورونا

عمان- الغد- أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إصابة شخصين من اللاجئين السوريين بفيروس كورونا المستجد في مخيم الأزرق للاجئين ليلة الاثنين.

وأضافت في بيان، أنها “تعمل عن قرب مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين ووزارة الصحة وفقًا للإجراءات المعمول بها لإجراء تتبع وفحص المخالطين”.

وأشارت المفوضية أنه تم عزل ملجئ المصابين وجيرانهم ونقل اللاجئين إلى مرافق الحجر الصحي داخل المخيم، وبانتظار المزيد من نتائج الاختبارات ومواصلة مراقبة الوضع عن كثب”.

وتابعت المفوضية أن “هذه أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تأكيدها في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وهي تذكير بأن الجميع تأثر بهذه الجائحة”.

ودعت المفوضية إلى معالجة الحلول من خلال التضامن والتعاون الدوليين، مؤكدة “امتنانها للحكومة الأردنية بأن اللاجئين مشمولين في خطة الاستجابة الوطنية لتصدي لفيروس كورونا”.