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إصابة لاجئ سوري وموظفين أردنيين بـ”كورونا”

منذ ساعتين

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عمان- أكدت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إصابة لاجئ في مخيم الزعتري بفيروس كورونا، اضافة إلى موظفين أردنيين اثنين كانا يعملان في المخيم.
وقالت المفوضية في بيان صحفي اليوم الخميس انها تواصل العمل بشكل وثيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين ووزارة الصحة حسب البروتوكول المعمول به ، حيث تم نقل اللاجئ إلى منطقة عزل البحر الميت ، مشيرة الى انها تتابع اوضاع المخالطين وتراقب الوضع عن كثب. -(بترا)

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