إصابة ماكرون بـ”كورونا” وأوروبا تبدأ حملة شاملة للتطعيم خلال عشرة أيام

باريس – أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن نتيجة فحص كوفيد 19 أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت إيجابية أمس وسيدخل في حجر لسبعة أيام على غرار رئيس وزرائه جان كاستيكس رغم أن فحصه جاء سلبيا، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيرون الذي خالط ماكرون.

ومن بين مخالطي الرئيس الفرنسي رؤساء الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبرتغالي أنطونيو كوستا والبلجيكي ألكسندر كرو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وقد دخلوا في حجر.

,ينطلق التلقيح ضد كوفيد 19 في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 27 كانون الشهر الحالي وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة على تويتر.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت أنها ستتخذ قرارا حول ترخيص استعمال لقاح فايزر/بايونتيك في الحادي والعشرين من الشهر الحالي أي قبل أسبوع من الموعد المقرر سابقاً.

وقالت المفوضية الأوروبية أنها بدات محادثات مع شركة نوفافاكس الأميركية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح تعده ضد كوفيد 19. وبعد التوقيع عليه سيكون الاتفاق السابق من نوعه وسيكون إجمالي ما ستشريه أوروبا ملياري جرعة من اللقاحات المختلفة.

ويأتي الاعلان عن موعد التلقيح في ظل تسجيل أوروبا أكثر من نصف مليون وفاة بالوباء وفق تعداد لتكون أول منطقة في العالم تسجل هذا العدد. وبلغ العدد الإجمالي للدول والمناطق الـ52 في المنطقة الأوروبية التي تمتد شرقا حتى أذربيجان وروسيا، 500 ألف و69 وفاة في مقابل 23 مليونا و59 ألفا و233 إصابة معلنة، وتليها أميركا اللاتينية والكاريبي مع 477 ألفا و404 وفيات و14 مليونا و229 ألفا و617 إصابة، والولايات المتحدة وكندا (321 ألفا و287 وفاة من 17 مليونا و463 ألفا و834 إصابة) فآسيا (208 آلاف و149 وفاة من أصل 13 مليونا و258 ألفا و651 إصابة) والشرق الأوسط (85 ألفا و895 وفاة من 3 ملايين و713 ألفا و430 إصابة) وإفريقيا (57 ألفا و423 وفاة)

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (68 عاما) الخميس أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ “ما إن يصبح ذلك ممكناً” لفئته العمرية، مشيداً بلقاح “سبوتنيك-في” الروسي الذي اعتبر أنه “جيد وآمن”.

وسجلت ألمانيا أمس عدد إصابات قياسياً بكورونا خلال 24 ساعة تجاوز 30 ألف إصابة لأول مرة منذ ظهور الفيروس، وفق معطيات أعلنها معهد روبرت كوخ.-(أ ف ب)