إصابة مالك نادي نيويورك نيكس بـ “فيروس كورونا”

لوس انجليس – أعلن نادي نيويورك نيكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ان مالكه رجل الأعمال جيمس دولان مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول مالك نادٍ أميركي كبير يخضع لفحص إيجابي.

وأوضح النادي ان دولان (64 عاما) الذي يملك أيضا فريق نيويورك راينجرز المشارك في دوري الهوكي على الجليد (“ان اتش أل”)، يخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي، وان العوارض التي ظهرت عليه “قليلة”.

وتوقفت منافسات دوري كرة السلة في وقت سابق من الشهر الحالي بعد تسجيل إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ”كوفيد-19″، ليليه زميله دونافان ميتشل، إضافة الى عدد آخر من اللاعبين في فرق عدة.

ports frontpages of New York Post and New York Daily News after Knicks owner James Dolan tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/KVSFwxS3Iv

— markjosephramos (@mackyramos) March 29, 2020