إصابة مدافع يوفنتوس الهولندي دي ليخت بفيروس كورونا

ميلانو – أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الماضية، عن إصابة قلب دفاعه الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوفنتوس في بيان مقتضب على موقعه الرسمي “يعلن نادي يوفنتوس أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المطبق حاليا، جاءت نتيجة ماتياس دي ليخت إيجابية بكوفيد 19. لقد وُضِع اللاعب في الحجر الصحي”.

وكان دي ليخت مشاركا في المباراة التي فاز بها يوفنتوس الأربعاء على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 في الدوري الإيطالي.

Defender Matthijs De Ligt has tested positive for Covid-19. He becomes the third Juventus player to test positive this week after Sandro and Cuadrado.

