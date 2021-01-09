إصابة مدافع يوفنتوس الهولندي دي ليخت بفيروس كورونا

ميلانو – أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الماضية، عن إصابة قلب دفاعه الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت بفيروس كورونا المستجد.

وقال يوفنتوس في بيان مقتضب على موقعه الرسمي “يعلن نادي يوفنتوس أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المطبق حاليا، جاءت نتيجة ماتياس دي ليخت إيجابية بكوفيد 19. لقد وُضِع اللاعب في الحجر الصحي”.

وكان دي ليخت مشاركا في المباراة التي فاز بها يوفنتوس الأربعاء على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 في الدوري الإيطالي.

❌ Alex Sandro

❌ Juan Cuadrado

❌ Matthijs De Ligt Defender Matthijs De Ligt has tested positive for Covid-19. He becomes the third Juventus player to test positive this week after Sandro and Cuadrado. — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) January 8, 2021

وغاب عن اللقاء في ميلانو المدافع البرازيلي أليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو لاصابتهما أيضا بفيروس كورونا الذي طال سابقا نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.

وتأتي إصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن يوفنتوس في فترة صعبة للأخير، إذ أنه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة أولها الأحد في الدوري ضد مفاجأة الموسم ساسوولو.

وبعد لقاء جنوى الأربعاء في الكأس الإيطالية، يحل يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري ضيفا على غريمه إنتر ميلان، قبل لقاء نابولي في 20 الحالي ضمن الكأس السوبر.

ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، سيخضع لاعبو فريق المدرب أندريا بيرلو لفحوصات مكثفة لمعرفة إذا كان هناك المزيد من التفشي في صفوف اللاعبين والطواقم. (أ ف ب)