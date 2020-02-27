إصابة مساعدة للرئيس الإيراني بفيروس كورونا

عمان- أعلنت ايران اليوم الخميس، عن اصابة مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المراة والاسرة معصومة ابتكار بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “ارنا” اليوم الخميس ان بعض اعراض الاصابة ظهرت لدى مساعدة رئيس الجمهورية الايرانية ابتكار واجري لها اختبار فيروس كورونا يوم امس حيث اثبت الاختبار الذي صدرت نتيجته صباح اليوم الخميس اصابتها بالفيروس.

واضافت الوكالة ان ابتكار تمضي الان دورة العلاج في منزلها وتم اجراء الاختبارات اللازمة بشان أعضاء الفريق المرافق لها وسيتم الاعلان عن النتائج يوم السبت المقبل. (بترا)