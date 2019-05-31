إصابة مستوطنين أحدهما بحالة حرجة في عملية طعن بالقدس وأنباء عن استشهاد المنفذ

الغد- أصيب مستوطنان، صباح اليوم الجمعة، بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني في القدس المحتلة، قبل إطلاق النار تجاهه من قوات الاحتلال، وسط أنباء عن استشهاده.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن موقع “واللا” العبري؛ قوله إن الشاب الفلسطيني طعن مستوطنا عند مفترق طريقيّ سوق باب خان الزيت وطريق الواد الموصل للأقصى، وأصابه بجروح خطيرة، وطعن مستوطنًا آخر في قلب ما يسمى “الحيّ اليهودي”، المقام على حارتي المغاربة والشرف، بالقرب من كنيس الخراب بالقدس، وأصابه بجروح متوسطة.

وذكر الموقع أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه الشاب و”حيّدوه”، وهو مصطلح صهيوني يشير إلى السيطرة على الشاب أو قتله.

وفي تطور لاحق أغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على الواطنين القادمين للأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان قبل أن تفتح الطريق عبر باب الساهرة.