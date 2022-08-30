إصابة مستوطنيْن إسرائيليين برصاص مقاومين في نابلس- (فيديوهات وصور)

أصيب مستوطنان إسرائيليان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص مقاومين فلسطينيين، عند مدخل قبر يوسف في مدينة نابلس.

وحاول 5 مستوطنين استقلوا سيارة اقتحام القبر، دون مرافقة من جيش الاحتلال. وذكرت مواقع عبرية، أن الخمسة نزلوا من السيارة وجرى إطلاق نار عليهم أسفر عن إصابة اثنين على الأقل بجروح وتم نقلهما بواسطة مروحية إلى المستشفى.

تغطية صحفية: "إحراق مركبة المستوطنين بعد عملية إطلاق نار نتج عنها إصابة مستوطنين أحدهما بجراح خطيرة، خلال محاولة اقتحام قبر يوسف بنابلس". pic.twitter.com/ZlGKVUZnrA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

كما تم إحراق مركبتهم من قبل فلسطينيين. ووصل الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وأخلى المستوطنيْن الجريحين من الموقع إلى المستشفى.

وفي محافظة نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة روجيب وحاصرت منزلا فيها.

#صور لحظة نقل المستوطنين المصابين في عملية إطلاق نار تجاه مركبتهما خلال محاولتهما اقتحام قبر يوسف شرق نابلس pic.twitter.com/dXpNAWaXOC — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 30, 2022

وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال يحاصرون منزلا في روجيب وسط إطلاق نار كثيف في المكان.



وأفادت مصادر عبرية أن قوة من وحدة اليمام الخاصة حاصرت منزلا في نابلس، وهناك تبادل لإطلاق النار.-(وكالات)