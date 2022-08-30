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إصابة مستوطنيْن إسرائيليين برصاص مقاومين في نابلس- (فيديوهات وصور)

9:39 ص2022-08-30
سيارة المستوطنين التي جرى إحراقها قرب قبر يوسف
سيارة المستوطنين التي جرى إحراقها قرب قبر يوسف

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أصيب مستوطنان إسرائيليان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص مقاومين فلسطينيين، عند مدخل قبر يوسف في مدينة نابلس.

وحاول 5 مستوطنين استقلوا سيارة اقتحام القبر، دون مرافقة من جيش الاحتلال. وذكرت مواقع عبرية، أن الخمسة نزلوا من السيارة وجرى إطلاق نار عليهم أسفر عن إصابة اثنين على الأقل بجروح وتم نقلهما بواسطة مروحية إلى المستشفى.

كما تم إحراق مركبتهم من قبل فلسطينيين. ووصل الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وأخلى المستوطنيْن الجريحين من الموقع إلى المستشفى.

وفي محافظة نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة روجيب وحاصرت منزلا فيها.

وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال يحاصرون منزلا في روجيب وسط إطلاق نار كثيف في المكان.

وأفادت مصادر عبرية أن قوة من وحدة اليمام الخاصة حاصرت منزلا في نابلس، وهناك تبادل لإطلاق النار.-(وكالات)

9:39 ص2022-08-30
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