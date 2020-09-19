إصابة ممرض في مستشفى الملك المؤسس بكورونا

الرمثا- أعلن مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لممرض يعمل في المستشفى.

وقال الغزو لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم السبت، إن الممرض أدخل المستشفى مساء أمس الجمعة بعد ظهور أعراض عليه، وجرى أخذ عينه منه ظهرت نتيجتها اليوم إيجابية.

واضاف أن المستشفى سيجمع عينات لمخالطي المصاب من زملائه الأطباء والإداريين في المستشفى وعائلته، وأن العمل جار للاستقصاء عن مصدر الإصابة. -(بترا)