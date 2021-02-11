إصابة مولر بفيروس كورونا وغيابه عن نهائي مونديال الأندية

برلين – يغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ توماس مولر عن المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة تيغريس المكسيكي الخميس، بعد اصابته بفيروس كورونا بحسب ما اعلنت وسائل إعلام ألمانية.

واشارت قناة “سكاي سبورتس” الالمانية وصحيفة “بيلد” إلى أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد إنتهاء تمارين النادي البافاري الأربعاء جاءت إيجابية.

وسيخسر بايرن، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الاسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

ولم يصدر أي تأكيد من قبل النادي أو من المنظمين بشأن إيجابية المسحة.

وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الالماني اصيبوا بفيروس كورنا في الاسابيع الاخيرة، وتحديداً الاسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية.

كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتنغ الذي عاد إلى ألمانيا الاربعاء لاسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة. (أ ف ب)