إصابة نائب رئيس جنوب السودان وزوجته بكورونا

جوبا- أعلن مكتب النائب الأول لرئيس جنوب السودان، ريك مشار، اليوم الإثنين، عن إصابته بكورونا رفقة زوجته إنجلينا تانج، التي تشغل منصب وزيرة الدفاع بحكومة بلاده.

جاء ذلك في بيان نشره، جميس قديت، السكرتير الصحفي لمشار، عبر صفحته على “فيسبوك”.

وأوضح البيان أن “مشار وزوجته وعدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين (لم يذكر عددهم) خضعوا لاختبار لفحص كورونا وجاءت النتيجة إيجابية”.

وأشار إلى أن “مشار سيقوم بالحجر الصحي الذاتي في مقر إقامته لمدة 14 يوما”.

وفي فبراير/شباط الماضي، تولى مشار (67عاما) منصب النائب الأول لرئيس جنوب السودان في اتفاق إطار سلام مع الرئيس سلفاكير ميارديت لإنهاء نزاع مسلح في البلاد استمر منذ العام 2013 وخلف قرابة 10 آلاف بين قتيل بجانب ملايين المشردين جراء المعارك‎

وتولت زوجة مشار، منصب وزير الدفاع في مارس/آذار الماضي.

يذكر أن جنوب السودان سجل 290 إصابة بكورونا و4 وفيات، حسب موقع “Worldometer” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.-(الأناضول)