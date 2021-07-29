إصابة 10 فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال خلال تشييع طفل فلسطيني

الضفة الغربية -أصيب أكثر من 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال امس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وكانت اندلعت امس مواجهات بين فلسطينيين جنود إسرائيليين خلال تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بحسب السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، بوصول إصابة حرجة بالرصاص الحي إلى مستشفى الميزان بالخليل، وأدخلت إلى غرفة العمليات.

وأكدت مصادر طبية، إصابة شاب يبلغ من العمر (20 عاما) بالرصاص في رأسه وبطنه، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي (11 عاما)، الذي ارتقى أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بيت أمر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل العلامي مشيرةً إلى أنه أُصيب بجروح خطيرة في الصدر أثناء وجوده مع والده في سيارة أطلق عليها جنود إسرائيليون النار.

وجاب مشيعون بالجثمان الذي لُفّ براية حركة فتح الفلسطينية بينما وُضعت كوفية على رأس الفتى، شوارع بلدة بيت أمر شمال غرب مدينة الخليل.

ورشق مئات الشبان الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة حرجة “برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن”، بينما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تعامل طواقمها مع 12 إصابة بالرصاص الحي بالإضافة إلى عدد من الإصابات بالغاز والرصاص المطاطي.

واستشهد فلسطيني في الحادية والأربعين من العمر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بنيران إسرائيلية عند مدخل بلدة بيتا في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين والقوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

واستشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما السبت متأثرا بجروح أصيب بها في اليوم السابق خلال صدامات مع جنود إسرائيليين بالقرب من قرية النبي صالح شمال رام الله.

وقالت خدمات الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني إن 320 فلسطينيا أصيبوا الجمعة بسبب الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة ضد الاستيطان في عدد من مناطق الضفة

الغربية تحولت إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويعيش حالياً أكثر من 470 ألف إسرائيلي في مستوطنات

الضفة الغربية.-(وكالات )