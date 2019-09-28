إصابة 11 شخصا بحادثي تصادم في عمان وإربد

عمان- الغد- أصيب 6 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة ماركا الشمالية في عمان، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب 5 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة وادي الغفر في محافظة إربد، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.