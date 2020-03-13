إصابة 12 شخصاً ضربتهم الأمواج العاتية في العقبة (فيديو)

أحمد الرواشدة

العقبة – أصيبت 12 شخصا اليوم الجمعة، بعدما ضربتهم الأمواج العالية على مواقف القوارب التابعة لنادي اليخوت حيث قامت كوادر الدفاع المدني بنقلهم إلى مستشفى الامير هاشم العسكري.

وقال محافظ العقبة غسان الكايد ان بعض مالكي القوارب في نادي اليخوت كانوا يشرفون على أحكام ربط قواربهم إضافة إلى موظفين اثنين في برج البحرية ضربتهم الأمواج التي زادت عن ٤ أمتار.

وأشار إلى أن غطاسين سارعوا إلى إنقاذهم لكن بعضهم أصيب بحالة من الغرق بعد ارتطامهم بالصخور.

وأضاف المحافظ الذي زار المصابين مع رئيس سلطة منطقة العقبة المهندس نايف بخيت أن اصاباتهم مختلفة لكنها مطمئنة في العموم.

وشارك في عمليات الإنقاذ غطاس القوة البحرية والدفاع المدني والهيئة البحرية الأردنية ومواطنون غطاسون.